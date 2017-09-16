Жена Васина – о победном голе ЦСКА в Лиссабоне: супер, я даже прыгала на диване

Супруга защитника ЦСКА Виктора Васина Евгения сообщила, что посещает все домашние матчи «армейцев».
«Я всегда настраиваюсь на победу. Не пропускаю ни одного домашнего матча. И сын тоже не пропускает, для нас это очень важно. Для Вити очень ценно, что мы посещаем матчи. Переживаю очень сильно. Один раз закололо сердце так, что я уже за себя испугалась. Поэтому сейчас работаю над собой, чтобы поднимать стрессоустойчивость. Пока не получается», — поведала жена Васина.
Евгения Васина рассказала также, какие эмоции испытала после победного гола ЦСКА в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой». В голевой комбинации принял участие Васин.
«Мой сын всё пытается повторить этот момент дома, репетирует. Это было супер! Я даже прыгала на диване, чего от себя вообще не ожидала. Естественно, после такого позитивное настроение», — поведала супруга футболиста в интервью программе «По коням!» на CSKA TV.
Супруга Виктора Васина
Посмотреть гол можно в «Твиттере».