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Слуцкий: поверьте, в «Халле» каждый выкладывается на 100% ради общего успеха

16 сентября 2017, суббота. 20:32 Футбол

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал ничейный результат матча с «Сандерлендом» (1:1) в восьмом туре Чемпионшипа.

«Мы провели два разных тайма: в первом всё было ужасно, во втором — гораздо лучше. Мне было трудно подобрать подходящую схему и выбрать игроков, которые лучше всего готовы физически. Это нормальная ситуация, когда в новой команде ты только со временем понимаешь, кого надо выпускать в старте.

Думаю, после международного перерыва в октябре у нас будет стабильный стартовый состав из 11 игроков. Идеально, что к следующему матчу ещё целая неделя.

Думаю, с каждым матчем мы можем играть всё лучше и лучше. Мы упорно работаем, чтобы изменить сложившуюся ситуацию. Поверьте, каждый из нас выкладывается на сто процентов ради общего успеха. После каждой игры я работаю и пытаюсь что-то поменять», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Халла».

В таблице Чемпионшипа «Халл Сити», проигравший два предыдущих матча, располагается на 16-й строчке, имея в активе восемь очков.

«Халл Сити» сыграл вничью с «Сандерлендом» благодаря голу в концовке
Источник: Сайт "Халл Сити" Сообщить об ошибке
Теги
Сандерленд Халл Сити Леонид Слуцкий
Новости. Футбол
16 сентября 2017, суббота
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