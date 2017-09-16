Семшов: я был на ножах с Роберто Карлосом и Это'О, когда они играли за «Анжи»

Бывший полузащитник «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов, ныне работающий в тренерском штабе тульского «Арсенала», рассказал о своём характере.
«Не понимаю тех, кто выходит на поле без характера, без стремления к победе. Игрок всегда жаждет гола. Был на ножах с Карлосом и Это'О в золотом составе «Анжи». Для меня на поле не существовало авторитетов среди соперников. Бывали такие моменты, если себя чувствовал, как флегма, понимал, что игры не получится, толку не будет.
Не приемлю, когда футболиста обыгрывают, а он спокойно реагирует, играет спустя рукава. Я ведь не выделялся габаритами. Брал самоотдачей, резкостью, стремился обыграть оппонента, чтобы создать численное преимущество своей команде в атаке. Цель перед собой ставил — забивать. Жажда гола всегда присутствовала, хотя большую часть карьеры провёл на позиции опорного хава. Игра должна оставлять отпечаток в виде гола.
Смотрю сейчас на всё с другой стороны: ребята тренируются пять-шесть раз в неделю, чтобы раз выйти и всё доказать в игре. Если в этот единственный день показывают свой максимум, ради которого проливают пот на тренировках, значит, команда будет наверху", — сказал Семшов в интервью официальному журналу «Арсенала».