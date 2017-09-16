«Бирмингем» уволил Реднаппа после шести подряд поражений

«Бирмингем Сити» на своём официальном сайте объявил об увольнении главного тренера Гарри Реднаппа. Такое решение принято в связи с неудачными результатами команды — синие проиграли шесть последних матчей во всех турнирах и после восьми туров идут на предпоследнем месте в турнирной таблице Чемпионшипа.
Реднапп возглавил «Бирмингем» в апреле этого года и помог команде сохранить прописку во втором по силе футбольном дивизионе Англии. После этого клуб продлил контракт с 70-летним специалистом до конца нынешнего сезона.