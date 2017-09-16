«Краснодар» разгромил «Анжи» в матче 10-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.
«Анжи» пропустил пять голов в домашнем матче РФПЛ впервые с 23 октября 2011 года. Тогда махачкалинцы проиграли ЦСКА со счетом 3:5 в 28-м туре Премьер-Лиги.
Отметим, что 19 августа «Рубин» разгромил «Анжи» в матче 7-го тура российской Премьер-Лиги (6:0), одержал свою самую крупную победу в истории выступлений в РФПЛ.
«Краснодар» (21 очко) догнал «Зенит» и делит с ним первое место, сыграв на матч больше. «Анжи» (7) — 15-й.
Победа над «Анжи» стала самой крупной для «Рубина» в российской Премьер-Лиге