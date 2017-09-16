Петербургские фанаты «Спартака» перед матчем с «Тосно» подарили Каррере картину

Петербургские фанаты «Спартака» перед матчем 10-го тура РФПЛ с «Тосно» подарили главному тренеру красно-белых Массимо Каррере картину.
Дочка тренера Франческа Каррера в комментариях к записи поблагодарила болельщиков за подарок. «Замечательно! Спасибо», — написала она.
Матч состоится 17 сентября. «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РФПЛ «Тосно» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 13:00 по московскому времени.
Фото доступно на официальной странице «Фратрии» в социальной сети «Инстаграм».