«Фиорентина» на своём поле обыграла «Болонью»

«Фиорентина» одержала победу над «Болоньей» в матче четвёртого тура чемпионата Италии. Встреча прошла во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
На 51-й минуте Федерико Кьеза вывел «фиалок» вперёд, однако уже через минуту Родриго Паласио сравнял счёт. На 69-й минуте Херман Песселья забил второй гол флорентийцев и принёс команде победу.
«Фиорентина» набрала шесть очков и занимает восьмое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Болонья» (4) — 10-я.