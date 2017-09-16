«Анжи» — «Краснодар» — 1:5. Видеообзор матча 10-го тура РФПЛ

«Краснодар» разгромил «Анжи» в матче 10-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.
На 39-й минуте Мирал Самарджич неудачно головой отыграл назад на голкипера, Федор Смолов перехватил мяч, ушёл от Александра Будакова и пробил в дальний угол пустых ворот. В дебюте второго тайма Роман Шишкин убежал от соперника по лицевой и прострелил на ближнюю штангу на Смолова, который пропустил мяч на стоявшего перед пустыми воротами Виктора Классона.
На 67-й минуте Вандерсон обыграл на краю штрафной соперника и нанёс классный удар в дальнюю девятку. Четыре минуты спустя Вандерсон получил мяч перед штрафной «Анжи» и без сопротивления пробил на точность в правую девятку.
На 77-й минуте Игорь Армаш выиграл борьбу за навес со стандарта и головой скинул мяч на Владимира Полуяхтова, который из убойной позиции расстрелял ворота Станислава Крицюка. Через две минуты Смолов выдал тонкий пас в чужую штрафную на забежавшего Торнике Окриашвили, который пробросил мяч мимо выскочившего из ворот Будакова.
«Краснодар» (21 очко) догнал «Зенит» и делит с ним первое место, сыграв на матч больше. «Анжи» (7) — 15-й.
Видеообзор матча доступен на сайте РФПЛ.