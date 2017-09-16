Гунько: «Спартак-2» подстраивался под «Томь» не от хорошей жизни

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько прокомментировал победу над «Томью» (2:1) в выездном матче 14-го тура ФНЛ.
«Мы знали, как «Томь» действует в атаке, и имели четкий план на игру: стремились нейтрализовать опасные ситуации, возникающие после длинных передач и единоборств с участием Саная, а также делать ставку на быстрые таки. В первом тайме забили гол но, к сожалению, пропустили ответный мяч. Во втором — перестроились, поменяли схему игры, и это позволило полностью захватить инициативу. Наши футболисты справились и с давлением, которое оказывали хозяева, и с верховыми передачами. Создали довольно много моментов как в быстрых атаках, так и в позиционном нападении. Конечно, реализация оказалась не столь высокой, как хотелось бы. Но результат — 2:1 в нашу пользу, с чем я и поздравляю ребят.
При этом мы понимаем, что самое важное — не исход матча, а тот бесценный опыт, который в играх с сильными командами получают молодые футболисты. Мы надеемся на их рост и прогресс. Мы по разным причинам испытываем кадровые трудности. И под соперника подстраивались не от хорошей жизни. Давайте остановимся на том, что команда сыграла так, как планировала», — цитирует Гунько сайт ФНЛ.