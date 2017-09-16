Панченко 18 сентября перенесёт операцию в Риме

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко в понедельник, 18 сентября, перенесёт операцию в Риме. Об этом корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову рассказал врач команды Александр Ярдошвили.
Форвард получил повреждение в гостевом матче 10-го тура РФПЛ с «Арсеналом» (0:1). На 67-й минуте встречи нападающий «Арсенала» Игорь Шевченко в попытке сорвать контратаку ударил Панченко по ногам. В результате Кирилла унесли на носилках, а Шевченко получил жёлтую карточку. Панченко может пропустить из-за травмы до полугода.
«Динамо» падает на 12-е место. Но это не самое плохое
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