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Дубль Джеко помог «Роме» разгромить «Верону»

16 сентября 2017, суббота. 23:43 Футбол

«Рома» разгромила «Верону» в матче четвертого тура итальянской Серии А. Встреча проходила в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

В середине первого тайма Раджа Найнгголан открыл счёт. На 33-й минуте Эдин Джеко удвоил преимущество хозяев. На 61-й минуте Джеко оформил дубль.

«Рома» с шестью очками занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея один матч в запасе. «Верона», которая набрала лишь один балл, находится на предпоследней, 19-й строчке.

Италия - Серия А. 4-й тур
16 сентября 2017, суббота. 21:45 МСК
Рома
Рим
3 : 0
Верона
Верона
1:0 – Найнгголан – 22, 2:0 – Джеко – 33, 3:0 – Джеко – 61
Удаления: нет – Супрайен, 66
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Верона Рома Эдин Джеко
Новости. Футбол
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