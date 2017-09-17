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В Германии на поле едва не вспыхнула драка после нарушения принципа честной игры

17 сентября 2017, воскресенье. 00:01 Футбол

В матче третьего дивизиона чемпионата Германии между клубами «Карл Цейсс Йена» и «Меппен» был забит необычный гол.

На 57-й минуте игрок «Карл Цейсс Йена» получил повреждение. Футболист «Меппена» остановился после того, как завладел мячом, указывая на лежащего соперника. Но Зёрен Айсман из «Карл Цейсс Йена» решил продолжить игру, отнял мяч и забил гол «Меппену», игроки которого после этого протестовали в течение нескольких минут, толкали Айсмана и обступили судью, настаивая на отмене взятия ворот из-за нарушения принципа честной игры.

До этого эпизода «Меппен» выигрывал — 2:0. Этим голом «Карл Цейсс Йена» сделал счёт 1:2, а на 82-й минуте забил второй мяч и матч закончился вничью — 2:2. Дубль оформил Зёрен Айсман.

Видео доступно в «Твиттере».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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