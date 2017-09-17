Почеттино: «Тоттенхэм» снова потерял очки на «Уэмбли», и это не очень хорошо

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал ничейный результат матча с «Суонси Сити» (0:0) в 5-м туре АПЛ.
«Я очень расстроен, так как мы сделали всё возможное для победы. Мы создавали моменты и доминировали, но нам не везло. Я доволен выступлением команды, но это очередная игра на „Уэмбли“, в которой мы потеряли очки, и это не очень хорошо. Также хочу отметить хорошую игру „Суонси“, их нужно поздравить с ничейным результатом матча», — приводит слова Почеттино BBC Sport.
«Тоттенхэм» не сумел одолеть «Суонси» в домашнем матче на «Уэмбли»