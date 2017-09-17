Футбольный агент Дмитрий Селюк извинился перед болельщиками «Балтики» за поведение своего клиента Сенина Себая в матче 14-го тура Футбольной национальной лиги с «Крыльями Советов». Встреча прошла в Самаре на стадионе «Металлург» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
23-летний футболист получил две жёлтые карточки в течение минуты за споры с арбитром, оставив свою команду в меньшинстве.
«Приношу извинения болельщикам „Балтики“ за Себая. Поверьте, этого больше не повторится. Я имел с ним разговор», — написал Селюк в «Твиттере».
Видеообзор матча можно посмотреть в Youtube.
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