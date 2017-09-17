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Канчельскис посоветовал Слуцкому тренировать в Афганистане

17 сентября 2017, воскресенье. 00:32 Футбол

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал работу Леонида Слуцкого на посту главного тренера «Халл Сити».

«Читал некоторые интервью Слуцкого, где он жаловался на одно, на другое. Все виноваты кругом? Или Англия для него — тоже не футбольная страна? Пусть тогда поедет в Афганистан какой-нибудь, может, там для него — футбольная страна. Вот и добьется результата как раз.

Слухи о возможной отставке Слуцкого? Дыма без огня не бывает. Вполне вероятно, что его могут отправить в отставку, такие случаи были. В нашей стране это вообще сплошь и рядом», — цитирует Канчельскиса «Советский спорт».

В таблице Чемпионшипа «Халл Сити» располагается на 17-й строчке, имея в активе восемь очков.

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Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
Теги
Халл Сити Андрей Канчельскис Леонид Слуцкий
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