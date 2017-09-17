Бакайоко: «Тоттенхэм» представляет большую угрозу для «Челси», нежели «Арсенал»

Полузащитник «Челси» Тьемуэ Бакайоко поделился ожиданиями от дерби с «Арсеналом» (17 сентября, начало — в 15:30 мск) в 5-м туре чемпионата Англии.
«Мне кажется, если говорить о принципиальных соперниках «Челси» среди столичных клубов, то «Тоттенхэм» представляет большую угрозу, нежели «Арсенал». Для команды было огромным достижением не просто сыграть, а выиграть тот матч, победить, доставить радость болельщикам.
Теперь мы ждём матч с «Арсеналом», который, наверное, чуть менее принципиален, но, тем не менее, невероятно важен, и необходимо много работать, чтобы добиться нужного результата на поле. Такие матчи, помимо прочего, важны для болельщиков, и если этому матчу приписывается какая-то особая важность, то, наверное, это идёт от людей, связанных с клубом, от болельщиков, от того, что это значит для них.
Если говорить о нас, игроках, то мы сконцентрированы на самой игре. Мы отлично начали сезон, мы играем дома, так что мы не можем себе позволить проиграть этот матч, и наша цель — оставаться сосредоточенными на том, что происходит на поле», — цитирует Бакайоко сайт «Челси».