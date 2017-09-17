Семак: простых выездов не бывает, «Уфа» готова к матчу с «Зенитом»

Главный тренер ФК «Уфа» Сергей Семак рассказал о готовности своей команды к выездной встрече с «Зенитом» в рамках десятого тура РФПЛ, которая состоится 18 сентября.
«Естественно, простых выездов не бывает, это нормально. Думаю, мы готовы к этому матчу, главное для нас, дать максимум из того, что мы можем. Это самое важное для меня как для тренера, так и для команды тоже. Мы можем и должны играть лучше.
Нам главное набирать очки с соперниками, которые по силам и по плечу, а также давать бой любой другой команде, с которой играем. Готовы играть абсолютно со всеми», — сказал специалист в интервью пресс-службе «Уфы».
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