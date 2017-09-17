Обляков: «Уфа» хочет победить «Зенит», это особенная игра для меня

Полузащитник «Уфы» Иван Обляков выразил намерение добиться успеха в противостоянии с «Зенитом» в десятом туре РФПЛ в Санкт-Петербурге, показав максимум на поле.
«Это особенная игра против клуба, где я вырос. Конечно, я хочу показать всё, на что способен. Мы хотим победить.
«Зенит» — хороший соперник, они идут на первом месте, без поражений. Нам нужно играть плотно, агрессивно в обороне, пытаться создавать как можно больше моментов и бить по воротам», — сказал Обляков в интервью пресс-службе «Уфы».
Встреча «Зенита» и «Уфы» состоится 18 сентября и начнётся в 20:00 мск.