Автор гола в ворота «Сандерленда» Мейлер поддержал Слуцкого

Ирландский полузащитник «Халл Сити» Дэвид Мейлер, чей гол на 82-й минуте помог «тиграм» избежать поражения от «Сандерленда» (1:1) в выездном матче восьмого тура Чемпионшипа, поддержал главного тренера Леонида Слуцкого, после игры опубликовав фото со специалистом. На снимке хавбек пожимает руку российскому наставнику.
«Вместе!», — написал Мейлер.
В таблице Чемпионшипа «Халл Сити», проигравший два предыдущих матча, располагается на 16-й строчке, имея в активе восемь очков.
Фото можно посмотреть в «твиттере» футболиста.
«Халл Сити» сыграл вничью с «Сандерлендом» благодаря голу в концовке