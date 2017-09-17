Шаронов объяснил, почему Джанаев сыграл за молодёжную команду «Рубина»

Старший тренер молодёжной команды «Рубина» Роман Шаронов дал оценку победе своей команды над «Уралом» (3:1) в десятом туре чемпионата. Этот успех стал первым для специалиста на посту наставника дублирующего состава казанцев.
«Что-то получилось, а что-то нет. Каждую игру мы рассматриваем в первую очередь в плане информации. Мы должны повысить качество игры, за счёт этого каждый игрок будет прогрессировать. Каждую игру и каждую тренировку мы разделяем и рассматриваем правильный формат для того, чтобы игроки прогрессировали. Мы создаём им условия.
Игра Джанаева? Мы на контакте с первой командой, у нас постоянный футбольный диалог. Если кому-то нужна игровая практика, мы обязаны её предоставить, мы для этого существуем. Сослан сегодня сыграл, он подконтролен первой команде, поэтому его игру оценит Виталий Кафанов», — приводит комментарий Шаронова пресс-служба «Рубина».