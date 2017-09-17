После матча с «Зенитом» «Вардар» раскритиковал условия и цены на аренду арены

Исполнительный директор «Вардара» Самоил Симев высказался на тему высоких цен и за использование «Филипп II Арены» в Скопье, на поле которой клуб проводит матчи национального чемпионата Македонии и Лиги Европы.
«Не знаю, есть ли какая-либо причина, но это действительно непонятно. Мы получили новый прайс-лист за 40 часов до начала матча с «Зенитом» в Лиги Европы на сумму в € 40 тыс. Это астрономическая сумма, учитывая, что «Црвена Звезда» и «Партизан» в Белграде платят по € 30 тыс. в год плюс оплачивают счета за освещение каждого матча.
Кроме того, мы сами выполнили часть технических задач, которыми должны были заниматься сотрудники стадиона. На трибунах было грязно, отсутствовал интернет, условия в туалетах оставляли желать лучшего, а билетные кассы не работали часами перед началом матча. Нам было обещано, что обязательства будут выполнены, но этого не было сделано. Это позорное отношение к клубу, который стал успешным, «Вардар» — первый македонский клуб, который смог попасть в европейский турнир», — приводит комментарий функционера издание Sitel.
На старте группового этапа Лиги Европы «Вардар» уступил «Зениту» со счётом 0:5.