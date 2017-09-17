Два вратаря «Краснодара» получили травмы перед матчем с «Анжи»

В ходе подготовки к матчу с «Анжи» в десятом туре РФПЛ «Краснодар» потерял из-за травм двух вратарей. 14 сентября на тренировке молодёжного состава повреждение пальца получил основной голкипер дублирующего состава Матвей Сафонов, являющийся главный дублёром Андрея Синицына. А на следующий день на предигровом занятии мышечная травма была зафиксирована и у самого Синицына, сообщает клубная пресс-служба.
Таким образом, ворота «Краснодара» в матче с «Анжи» защищал Станислав Крицюк. «Быки» одержали победу над соперниками из Махачкалы со счётом 5:1.
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