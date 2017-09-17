Классон стал автором юбилейного, 600-го гола «Краснодара» в официальных играх

Второй гол «Краснодара» в ворота «Анжи» в десятом туре РФПЛ, который на свой счёт записал швед Виктор Классон, стал юбилейным, 600-м забитым мячом в официальных матчах, сыгранных за всю историю существования клуба из Краснодара.
Кроме того, шведский нападающий забил свой суммарно 10-й мяч в составе «Краснодара» и довёл общее число баллов по системе «гол + пас» в рядах «горожан» до 14 (10+4), информирует клубная пресс-служба.
«Краснодар» разгромил «Анжи» на выезде со счётом 5:1.
Видео юбилейного гола доступно для просмотра в официальном «твиттере» РФПЛ.
«Краснодар» разгромил «Анжи» и догнал «Зенит» по количеству набранных очков