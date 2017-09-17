Деле Алли намерен зарабатывать в «Тоттенхэме» свыше £ 100 тыс. в неделю

Талантливый полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Деле Алли инициирует переговоры с руководством клуба относительно нового контракта. Хавбек планирует зарабатывать по меньшей мере £ 100 тыс. (около € 113 тыс.) в неделю, сообщает The Sun, что позволит ему стать одним из самых высокооплачиваемых игроков «шпор» наряду с Гарри Кейном и Уго Льорисом. Такие условия позволят Алли продолжить карьеру в Лондоне и отказаться от выгодных предложений ведущих европейских клубов.
В прошлом году 21-летний футболист продлил свой контракт, соглашение действует до лета 2022 года. По его условиям Алли зарабатывает порядка € 45 млн. Также есть информация, что полузащитник намерен уволить своего агента из Impact Sports Management, который и договорился о текущем контракте.