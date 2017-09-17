Реднапп: я прихожу на работу не потому, что мне нужны деньги

Известный футбольный специалист Гарри Реднапп прокомментировал собственное увольнение с поста главного тренера «Бирмингем Сити», которые было инициировано руководством клуба после шести поражений в Чемпионшипе подряд.
«Болельщики клуба заслуживают большего, и это было моей мотивацией, чтобы остаться в тренерском штабе в текущем сезоне.
Я прихожу на работу не потому, что мне нужны деньги, мне нравится работать, и каждое утро я ухожу из дома в 5:15. Мне хотелось быть тренером, который бы помог «Бирмингему» добиться успехов», — сообщил Реднапп в эфире радио ВВС.
«Бирмингем» уволил Реднаппа после шести подряд поражений