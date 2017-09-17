Тренер «Майнца» Шварц: проигрывать «Баварии» — это совершенно нормально

Главный тренер «Майнца» Сандро Шварц прокомментировал результат встречи в Мюнхене в рамках четвёртого тура Бундеслиги. Гости потерпели поражение со счётом 0:4, а специалист отметил, что его команда могла пропустить и больше.
«Нам пришлось играть против «Баварии» в неудачное время. Они играли с большим удовольствием, и нам сегодня повезло. Счёт мог быть крупнее. Нам не удалось чисто разыгрывать комбинации до конца.
Чтобы зацепиться за очки на «Альянц-Арене», многое должно совпасть. Но проигрывать «Баварии» совершенно нормально», — приводит мнение тренера пресс-служба «Баварии».
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