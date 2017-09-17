Коутиньо: было честью получить предложение от «Барсы», я заинтересовался им

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо прокомментировал интерес со стороны «Барселоны», которая хотела приобрести его у красных в летнее трансферное окно.
«Я заинтересовался предложением „Барселоны“, но сейчас сосредоточен на том, чтобы провести хороший сезон в „Ливерпуле“ и сборной Бразилии. Для меня было честью получить предложение от такого клуба, однако я также считаю честью выступать за „Ливерпуль“. Я всегда уважал команду и болельщиков», — цитирует Коутиньо Metro со ссылкой на ESPN Brasil.
Морено: Коутиньо всё мне рассказывает, но о «Барселоне» спрашивайте его самого