Джеко: я мог забить «Вероне» и больше двух голов, моменты были

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко поделился впечатлениями от разгрома «Вероны» в матче четвёртого тура итальянской серии А. Встреча проходила в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Джеко оформил дубль.
«Было важно выиграть сегодня. Мы могли бы забить ещё больше голов, да и сам я — тоже, но в конце концов мы победили, а это самое главное. Мы должны продолжать играть столь качественно и становиться сильнее, моментов сегодня было много.
Иногда нам не хватает концентрации, но сегодня все были сосредоточены. Надеюсь, что мы продолжим в том же духе", — сказал Джеко в эфире Mediaset Premium.
Дубль Джеко помог «Роме» разгромить «Верону»