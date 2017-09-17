Д. Реднапп: «Арсеналу» остро нужна большая победа, которая перевернёт ход сезона

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Реднапп, ныне работающий экспертом на британском телевидении, поделился ожиданиями от матча пятого тура АПЛ «Челси» — «Арсенал».
«Проблема „Арсенала“ в том, что „Челси“ должен быть уверен в себе. После поражения от „Бернли“ в первом туре все задавались вопросом, что происходит, но теперь разговоры о продаже Неманьи Матича утихли, Альваро Мората рвёт и мечет, поэтому никто даже не вспоминает о Диего Косте, а игроки очень довольны тем, что у них есть.
«Арсеналу» действительно нужна большая победа, которая перевернёт ход сезона. Они должны как-то оформить эту большую победу. Они падают ниже и ниже всё это время, и если они сегодня проиграют, то узнаем ли мы хоть что-нибудь новое? На самом деле нет. Это будут те же вопросы, которые мы задаём целую вечность. Изменений не будет, Арсен Венгер выйдет к журналистам и скажет то же, что и всегда. Но если «Арсенал» победит, то всё запутается", — цитирует Реднаппа Sky Sports.