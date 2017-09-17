«Ювентус» не достиг прогресса в переговорах о продлении контракта с Кьеллини

«Ювентус» начал переговоры о продлении контракта с защитником Джорджо Кьеллини. Туринский клуб планирует продлить соглашение с 33-летним футболистом до 2020 года. Договор истекает по окончании нынешнего сезона.
Как сообщает Calciomercato, руководство «Ювентуса» ведёт переговоры с представителями Кьеллини на протяжении двух последних недель, но стороны пока не достигли никакого прогресса. Впрочем, издание отмечает, что и Кьеллини, и клуб заинтересованы в продолжении сотрудничества, так что стороны рано или поздно смогут прийти к соглашению.
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