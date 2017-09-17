Тульский «Арсенал» пожелал Панченко скорейшего восстановления

Тульский «Арсенал» пожелал скорейшего восстановления нападающему «Динамо» Кириллу Панченко, который в понедельник, 18 сентября, перенесёт операцию в Риме.
«Руководство клуба, тренерский штаб и футболисты желают скорейшего восстановления игроку сборной России и «Динамо» Кириллу Панченко!» — говорится в «твиттере» туляков.
Форвард получил повреждение в гостевом матче 10-го тура РФПЛ с «Арсеналом» (0:1). На 67-й минуте встречи нападающий «Арсенала» Игорь Шевченко в попытке сорвать контратаку ударил Панченко по ногам. В результате Кирилла унесли на носилках, а Шевченко получил жёлтую карточку. Панченко может пропустить из-за травмы до полугода.