Лингард: Моуринью сказал, что каждый игрок «Манчестер Юнайтед» получит шанс

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард отметил, что у главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью есть достаточно сильная команда, чтобы иметь возможность регулярно проводить ротацию.
«У нас очень сильный и глубокий состав. Это здорово, что Маруан Феллайни может выйти в матче против „Базеля“, забить гол и сильно повлиять на игру, став лучшим футболистом матча.
Думаю, каждый игрок получит шанс — так сказал тренер. Если у нас есть мощный состав, мы можем позволить себе ротацию. Все готовы к шансу, впереди много игр и, надеюсь, много побед», — сказал Лингард в интервью MUTV.