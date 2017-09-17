Бенитес: я не смотрел в таблицу АПЛ и, поверьте, не хочу этого делать

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес ответил на вопрос о четвёртом месте своей команды в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
«Я не смотрел в таблицу АПЛ и, поверьте, не хочу этого делать. Я сказал команде, что нужно думать только о ближайшем матче. Надеюсь, фанатам нравится такой подход.
Мы должны быть уверены в том, что уже на следующей тренировке команда будет исправлять ошибки и улучшать кое-какие детали, в этом наша работа. Главное — единство, работа, характер и связь с фанатами, потому что болельщики это ценят. Игроки, которые хотят остаться в АПЛ, должны сражаться и защищать чёрно-белую футболку. И они это делают», — цитирует Бенитеса Sportsmole.
Бенитес: «Ньюкасл» достаточно хорош, чтобы остаться в АПЛ