Алдервейрелд: я пытаюсь сосредоточиться на игре и не думать о контракте

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Тоби Алдервейрелд отметил, что старается не думать о ситуации со своим контрактом. Сейчас игрок зарабатывает £ 50 тыс. (около € 54,3 тыс) в неделю, соглашение рассчитано до лета 2020 года.
«Я пытаюсь сосредоточиться на игре, пытаюсь помочь команде — именно это важно, а остальное придёт. У меня есть отец и агент, которые разбираются с этим.
Я здесь для того, чтобы играть в футбол, выигрывать со „шпорами“ и делать всё возможное для команды. Я делал это с первого дня, и буду делать это сейчас», — сказал игрок в эфире talkSPORT.
Агент: Алдервейрелд заслуживает либо правильного контракта, либо трансфера