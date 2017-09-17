Конте: Бакайоко нужно чуть больше времени, чтобы понять стиль игры «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте ответил на вопрос об адаптации полузащитника Тьемуэ Бакайоко.
«Бакайоко — отличный игрок, и ему только 23 года. Ему ещё есть куда прибавлять тактически и в плане физической формы. Бака стал очень хорошим приобретением для нас. Он отлично работает. Ему необходимо чуть больше времени, чем другим игрокам, чтобы понять наш стиль игры. Более того, если вы играете в полузащите, то вам нужно время, чтобы научиться правильно выбирать позицию. Мы пытаемся каждому игроку определить его функцию, и если хочешь внести вклад в команду, то должен знать идею тренера и свои задачи и функции. Очень важно иметь в составе мощного игрока, особенно в таком чемпионате, где играют в силовой футбол. Если не быть к этому готовым, то можно сильно пострадать.
Бака очень близок к тому, чтобы полностью влиться в нашу игру. Он ещё очень здорово может прибавить в работе с мячом, и мы над этим работаем. То же самое мы делали с Канте. Когда он пришёл сюда, он прекрасно действовал без мяча, отлично отбирал мяч, возвращал его команде, а теперь он стал игроком, который прекрасно выполняет любые задачи, работая как с мячом, так и без мяча. Мы будем так же работать с Бакой и рассчитывать на его прогресс.
В прошлом сезоне я сказал, что Н'Голо может ещё очень прибавить в ситуациях, когда мяч находится у него. Он много работает, чтобы избавиться от такого «слабого места». Теперь это почти совершенный игрок, игрок топ-уровня, и когда работает с мячом, и когда действует без него. Это очень важно. Мы хотим, чтобы и Бака прибавлял в этом аспекте, но в игре без мяча он уже сейчас силён, и вы сами можете это увидеть во время игры», — цитирует тренера сайт «Челси».