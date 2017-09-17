«Тосно» — «Спартак»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч десятого тура РФПЛ между «Тосно» и «Спартаком».
«Тосно»: Юрченко, Шахов, Дудиев, Чернов, Дугалич, Палиенко, Мирзов, Казаев, Нуну Роша, Полетанович, Заболотный.
Запас: Опарин, Лукичев, Сухарев, Буйволов, Абазов, Быстров, Мухаметшин, Трошечкин, Андерсон Карвальо, Труич, Марков.
«Спартак»: Ребров, Кутепов, Джикия, Тигиев, Таски, Петкович, Самедов, Фернандо, Пашалич, Луис Адриано, Педро Роша.
Запас: Селихов, Максименко, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Щербаков, Самсонов, Попов, Бакаев, Промес.
Матч состоится сегодня, 17 сентября. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РФПЛ «Тосно» — «Спартак». Начало встречи, которая пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский», запланировано на 13:00 по московскому времени.