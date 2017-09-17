Ребров: из ворот казалось, что удаление у «Тосно» в матче со «Спартаком» по делу

Голкипер «Спартака» Артём Ребров в эфире телеканала «Наш футбол» подвёл итоги первого тайма матча 10-го тура российской Премьер-Лиги с «Тосно». В первой половине встречи, проходящей на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербург, «Тосно» остался вдесятером после удаления Виталия Шахова, а «Спартак» сумел забить — отличился Георгий Джикия.
«Что касается вопроса об удалении игрока у соперника, то из ворот казалось, что всё по делу. Это с моей дальней точки. Наверное, я дальше всех был от эпизода. Главное, что мы не пропустили и забили. Но не считаю, что игра сделана. Соперник хорошо начал, хорошо контратакует. Нам надо быть предельно внимательными сзади и забить ещё», — заявил Ребров.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тосно» — «Спартак».