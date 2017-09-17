Дибала — первый игрок «Ювентуса», забивавший в стартовых четырёх турах Серии А

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала открыл счёт в матче 4-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло» (1:0, первый тайм). Аргентинец отличился 50-м мячом в своём 100-м матче за туринскую команду.
Дибала стал первым игроком в истории «Ювентуса», который забивал голы в каждом из стартовых четырёх туров Серии А, информирует Squawka. До этого 23-летний форвард отличался в матчах с «Кальяри» (3:0), «Дженоа» (4:2) и «Кьево» (3:0). В игре с «Дженоа» Дибала оформил хет-трик.
Видео гола Дибалы можно посмотреть в «Твиттере».