Защитник «Спартака» Тигиев получил травму во время матча с «Тосно»

Защитник «Спартака» Георгий Тигиев получил травму в ходе матча с «Тосно» (2:0, второй тайм) в 10-м туре российской Премьер-Лиги. На 58-й минуте 22-летнего футболиста заменил Дмитрий Комбаров.
Напомним, на данный момент в лазарете «Спартака» находятся Лоренсо Мельгарехо, Денис Давыдов, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Артём Тимофеев, Джано Ананидзе и Зе Луиш. Все они не полетели в Санкт-Петербург на игру с «Тосно».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 10-го тура РФПЛ «Тосно» — «Спартак».