Видеообзор матча 10-го тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» — «Ахмат»

В матче 10-го тура российской Премьер-Лиги в Хабаровске местный «СКА-Хабаровск» и грозненский «Ахмат» сыграли вничью со счётом 2:2.
На 13-й минуте Георгий Наваловский сыграл в стеночку на фланге, ворвался в штрафную гостей и прострелил на дальнюю штангу, куда забежал Константин Савичев и пробил в ближний угол. В середине второго тайма Андрей Семёнов выиграл борьбу за навес с углового и скинул мяч на дальнюю штангу, откуда ворота с метра расстрелял Аблайе Мбенге. На 82-й минуте Антон Швец выпрыгнул на навес с углового и головой расстрелял ворота. В концовке Исмаэл в простой ситуации ошибся в центре поля, Венцислав Христов обокрал бразильца и убежал на свидание с вратарём, нанеся затем мощный удар под перекладину.
В таблице российского чемпионата «Ахмат» (14 очков) занимает седьмое место, а «СКА-Хабаровск» (8) — 14-е.
Видеообзор матча «СКА-Хабаровск» — «Ахмат» можно посмотреть в Youtube.