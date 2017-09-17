«Спартак» в большинстве упустил победу в матче с «Тосно», ведя в два мяча

В матче 10-го тура российской Премьер-Лиги на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге «Тосно» и «Спартак» сыграли вничью со счётом 2:2.
На 29-й минуте Виталий Шахов получил прямую красную карточку — арбитр посчитал, что футболист «Тосно» совершил фол последней надежды, нарушив правила на Педро Роше. Воспользоваться численным преимуществом «Спартак» сумел на 35-й минуте, когда отличился Георгий Джикия. На 63-й минуте Марио Пашалич забил второй гол гостей. В концовке второго тайма хозяева сумели один мяч отыграть — на 86-й минуте отличился Евгений Марков. На 90-й минуте «Тосно» счёт сравнял — мяч в ворота Артёма Реброва отправил Антон Заболотный.
В таблице российского чемпионата «Тосно» (9 очков) располагается на 13-й строчке, а «Спартак» (13) располагается на 8-м месте.
Голы можно посмотреть в «твиттере» РФПЛ.