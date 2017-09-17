Парфёнов: горжусь игроками «Тосно», они совершили маленький подвиг

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов прокомментировал ничейный результат матча со «Спартаком» (2:2) в 10-м туре РФПЛ. Команда из Ленинградской области в концовке встречи забила два гола и сравняла счёт, играя вдесятером.
«Не буду ничего выдумывать, лишних слов не будет. Я горжусь своими игроками, они совершили маленький подвиг.
Как удалось совершить переворот при счёте 0:2? Мы подбирали игроков с характером, когда была комплектация. Проявили характер. Где-то нам повезло.
Нам 11 против 11 тяжёло играть с чемпионом, а уж когда на одного игрока меньше… Мы пошли ва-банк, нам повезло, но мы очень этого хотели», — сказал Парфёнов в эфире телеканала «Наш футбол».
«Спартак» в большинстве упустил победу в матче с «Тосно», ведя в два мяча