Каррера: причины надо спросить у игроков «Спартака», у меня нет объяснений

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал упущенную победу над «Тосно» (2:2) в 10-м туре РФПЛ. Москвичи вели со счётом 2:0, играя в большинстве, но в концовке пропустили два мяча.
«Вы должны спросить у игроков, что и по какой причине произошло. Дело не в физических кондициях, не это причина пропущенных голов. Причины надо спросить у игроков, у меня нет объяснений. Дело в поведении и в подходе игроков. Завтра я поговорю с командой. Постараюсь понять, какие мотивации будут в дальнейшем», — сказал Каррера в эфире телеканала «Наш футбол».
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