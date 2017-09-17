175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Хусаинов: во втором тайме судья должен был ставить пенальти в ворота «Спартака»

17 сентября 2017, воскресенье. 15:18 Футбол

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов разобрал спорные судейские эпизоды, случившиеся в матче 10-го тура российской Премьер-Лиги «Тосно» — «Спартак» (2:2). Встречу обслуживала бригада Владимира Сельдякова.

«В эпизоде с удалением Виталия Шахова было умышленное движение с целью прервать движение игрока «Спартака», фол был. Позиция игрока атаки была по центру, это был перспективный момент, поэтому против правил не попрёшь. Красная карточка показана правильно.

Что касается эпизода на 70-й минуте, когда защитник красно-белых Петкович толкнул в спину нападающего «Тосно» Заболотного, то арбитр допустил ошибку. Он должен был назначить пенальти», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Спартак ФК Тосно Виталий Шахов Марко Петкович Сергей Хусаинов Футбольное судейство
Новости. Футбол
17 сентября 2017, воскресенье
15:32 Казаев: «Спартак» подумал, что победа в кармане. «Тосно» вытащил мёртвый матч
15:27 Каррера: мне стыдно, такое недопустимо
15:25 «Рубин» — «Урал»: стали известны стартовые составы
15:22 Хет-трик Дибалы принёс «Ювентусу» победу над «Сассуоло»
15:20 Бубнов: Каррера, возможно, поплыл
15:18 Хусаинов: во втором тайме судья должен был ставить пенальти в ворота «Спартака»
15:14 Тигиев в матче «Спартака» с «Тосно» получил травму колена
15:07 Каррера: причины надо спросить у игроков «Спартака», у меня нет объяснений
15:06 Парфёнов и Бесчастных после матча подошли к сектору болельщиков «Спартака»
15:01 Парфёнов: горжусь игроками «Тосно», они совершили маленький подвиг
14:51 «Спартак» в большинстве упустил победу в матче с «Тосно», ведя в два мяча
14:51 «Вильярреал» разгромил «Алавес», Черышев вышел со скамейки на 89-й минуте
14:35 «Челси» — «Арсенал»: Алексис Санчес и Азар остались в запасе
14:34 Видеообзор матча 10-го тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» — «Ахмат»
14:31 Защитник «Спартака» Тигиев получил травму во время матча с «Тосно»
14:30 Источник: Усман Дембеле из-за травмы пропустит два месяца
14:12 Дибала — первый игрок «Ювентуса», забивавший в стартовых четырёх турах Серии А
14:02 Ребров: из ворот казалось, что удаление у «Тосно» в матче со «Спартаком» по делу
13:38 «Тосно» перед матчем со «Спартаком» вручили премию «Лига Fair Play»
13:31 Поддубский — о ничейной серии «СКА-Хабаровск»: а что, нам надо проигрывать?
13:23 Кононов: «Ахмат» играет отрезками, целостной игры до конца нет
13:21 «Челси» — «Арсенал»: Озил пропустит матч из-за мышечного повреждения
13:21 «МС» намерен подписать с Де Брёйне новый контракт на улучшенных условиях
12:56 «СКА-Хабаровск» — «Ахмат» — 2:2. Хабаровчане сыграли вничью в пятом матче подряд
12:40 Ван Нистелрой: у Лукаку будут трудные этапы в «МЮ», но Моуринью ему поможет
12:32 Бакайоко: выигрыш титула АПЛ превзойдёт по важности чемпионство с «Монако»
12:28 Фабрегас: я бы не стал сравнивать «Арсенал» с бывшей девушкой
12:25 Скрипник: в дортмундской «Боруссии» вели Ярмоленко три года
12:02 Куман: заменить Лукаку почти невозможно
11:55 «Тосно» — «Спартак»: Промес остался в запасе, Педро Роша сыграет с первых минут
11:50 Гюндоган: Агуэро — это голевая машина
11:47 Конте: Бакайоко нужно чуть больше времени, чтобы понять стиль игры «Челси»
11:29 Алдервейрелд: я пытаюсь сосредоточиться на игре и не думать о контракте
11:15 Блинд: в «МЮ» мы много шутим, но становимся серьёзными, когда это требуется
11:15 Маминов: «Тюмени» психологию надо поменять и начать играть в футбол
11:09 Бенитес: я не смотрел в таблицу АПЛ и, поверьте, не хочу этого делать
10:57 Побегалов: «Шинник» находится где-то рядом с функциональной ямой
10:48 Лингард: Моуринью сказал, что каждый игрок «Манчестер Юнайтед» получит шанс
10:33 Нилмар приостановил выступления за «Сантос» из-за лечения от депрессии
10:30 Тульский «Арсенал» пожелал Панченко скорейшего восстановления
10:26 «Ювентус» не достиг прогресса в переговорах о продлении контракта с Кьеллини
10:20 Д. Реднапп: «Арсеналу» остро нужна большая победа, которая перевернёт ход сезона
10:07 «СКА-Хабаровск» — «Ахмат»: стали известны стартовые составы
10:05 Талалаев: трудно заставить захотеть играть в футбол, а не играть на удержание
10:03 Спаллетти: в данный момент «Интер» не интересует турнирная таблица
Все новости RSS
Партнерский контент