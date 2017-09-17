Хет-трик Дибалы принёс «Ювентусу» победу над «Сассуоло»

«Ювентус» одержал победу над «Сассуоло» в матче четвёртого тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» и завершилась со счётом 3:1 в пользу туринцев.
Свой второй хет-трик в текущем сезоне оформил Пауло Дибала, на счету которого восемь голов после четырёх туров чемпионата. У хозяев единственный мяч забил Маттео Политано.
«Ювентус» набрал 12 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии. «Сассуоло» с одним баллом в активе занимает 17-е место.