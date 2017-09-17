«Рубин» — «Урал»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Урала» на матч 10-го тура российской Премьер-Лиги.
«Рубин»: Рыжиков, Гранат, Навас, Набиуллин, Сигурдссон, Бауэр, Оздоев, М'Вила, Цакташ, Канунников, Жемалетдинов.
Запасные: Фильцов, Акмурзин, Кузьмин, Кудряшов, Бурлак, Сорокин, Махатадзе, Лестьенн, Азмун.
«Урал»: Годзюр, Чернов, Меркулов, Димитров, Бавин, Манучарян, Емельянов, Чантурия, Кулаков, Бумаль, Бикфалви.
Запасные: Арапов, Тимофеев, Данцев, Динга, Павленко, Евсеев, Щербаков, Глушков.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Урал». Начало — в 16:30 мск.