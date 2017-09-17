Казаев: «Спартак» подумал, что победа в кармане. «Тосно» вытащил мёртвый матч

Полузащитник «Тосно» Ян Казаев прокомментировал результат матча 10-го тура РФПЛ со «Спартаком». Встреча в Санкт-Петербурге завершилась вничью со счётом 2:2.
«Эмоции переполняют, вытащили мёртвый матч, считаю. Сыграли в ничью, проигрывая 0:2. Это дорогого стоит, память на всю жизнь. Конечно, мы всегда верим в себя, первый мяч нас вдохновил. «Спартак» играет в мелкий пас, было тяжело, особенно в конце первого тайма. Потом соперник подустал и расслабился, подумал, что победа в кармане
Эпизод с удалением (на 29-й минуте игрок «Тосно» Виталий Шахов получил красную карточку. — Прим. «Чемпионата») не видел, на повтор пересмотреть. После игры не обсуждали этот момент, но момент, конечно, неприятный", – передаёт слова Казаева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Посмотреть интервью Казаева можно на «Чемпионате».