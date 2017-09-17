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Каррера: проблем внутри коллектива нет, но попробуйте спросить у игроков

17 сентября 2017, воскресенье. 15:39 Футбол

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после упущенной победы над «Тосно» (2:2) в 10-м туре РФПЛ ответил на вопрос о том, есть ли какие-то проблемы внутри московской команды. Действующий чемпион России набрал лишь 13 очков в 10 матчах чемпионата и отстаёт от лидирующего «Зенита», сыгравшего на матч меньше, на восемь баллов.

«Есть ли проблемы внутри коллектива? Нет никаких проблем. Попробуйте спросить у команды. С моей точки зрения, проблем нет. Если у игроков есть какие-то проблемы по отношению ко мне, то на этот вопрос должны отвечать они.

Отставание «Спартака» от лидирующего «Зенита»? Да, сложился немалый отрыв. Моя задача работать так, чтобы команда не повторяла таких матчей, как сегодня», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Каррера: причины надо спросить у игроков «Спартака», у меня нет объяснений
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит ФК Спартак Массимо Каррера
Новости. Футбол
17 сентября 2017, воскресенье
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