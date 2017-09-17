Самедов после матча «Тосно» — «Спартак»: не знаю, что случилось. Нечего сказать

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов был немногословен после матча 10-го тура российской Премьер-Лиги с «Тосно».
Напомним, что встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» завершилась вничью со счётом 2:2.
При этом «Спартак» большую часть матча играл в большинстве из-за удаления в составе «Тосно» и вёл 2:0, но в концовке пропустил дважды.
«Я не знаю, что случилось. Не знаю, можно ли связать с матчем в Лиге чемпионов. Нечего сказать», — передаёт слова Самедова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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