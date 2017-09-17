Каррера объяснил, почему доволен игрой Петковича в матче «Спартака» с «Тосно»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после ничьей с «Тосно» (2:2) в гостевом матче 10-го тура РФПЛ объяснил, почему доволен игрой защитника Марко Петковича, который подвергся критике со стороны некоторых болельщиков и экспертов.
«В футболе игроки порой ошибаются. В целом он сыграл хорошо. Да, он совершил ошибку. Так же, как ошибки совершали и другие. Только его ошибка привела к голу. Но я доволен его выступлением.
Чем именно доволен? Он часто останавливал нападающих соперника. Конечно, нападающий в ваших глазах может показаться более зрелищным, потому что он обводит или делает красивый удар. Вы наблюдаете за игроками, когда у них мяч. А я наблюдаю за ними и тогда, когда они без мяча. Смотрю за тем, как они поджимают, передвигаются по полю. Защитники должны быть защитниками. Я не требую от них зрелищных моментов: игры пяткой, обводок или чего-то подобного. Говорите, Петкович привёз гол в наши ворота? Он совершил ошибку. Это бывает со всеми.
Проблема не касается конкретно обороны, проблема касается всей команды. Если защитник совершает ошибку, а никто из товарищей не помогает, очень сложно играть, поверьте», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.